Teoman evleneceği yaşı açıkladı

Teoman, Cihangir Kaktüs adlı mekan çıkışı görüntülendi. Sanatçı, “Teoman bey ilerleyen zamanlarda yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “70’den sonra olabilir belki, öyle düşünüyorum. Benim için yaş kriteri yok. 70’den sonra farketmez” yanıtını verdi.



Teoman, “Yeni bir albüm çalışmanız var mı?” sorusuna ise, “Var tabii. Albüm yapmak benim için hiç problem değil. Çok çabuk yapıyorum. Stüdyoya giriyorum hiç uğraşmadan okuyup çıkıyorum. Benim için şarkı yazmakta aynı hiç sorun değil. Zaten bu saatten sonra şarkı yazmaya da ihtiyacım yok, çünkü çok şarkım var" cevabını verdi.

ÇOK DALGA GEÇTİLER BENİMLE

Muhabirlerin “Spor salonundan çıkarken bir eşofmanla görüntülendiniz. 'Biz de istiyoruz’ diye hâlâ arıyorlarmış" sözlerine Teoman, "Yapmayın, çok dalga geçtiler benimle. Ben kendi halinde bir insanım" dedi.

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