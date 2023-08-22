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Teoman evleneceği yaşı açıkladı

Ünlü şarkıcı Teoman evleneceği yaşı açıkladı. İşte detaylar...

Teoman evleneceği yaşı açıkladı

Teoman, Cihangir Kaktüs adlı mekan çıkışı görüntülendi. Sanatçı, “Teoman bey ilerleyen zamanlarda yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “70’den sonra olabilir belki, öyle düşünüyorum. Benim için yaş kriteri yok. 70’den sonra farketmez” yanıtını verdi.

Teoman evleneceği yaşı açıkladı
Teoman, “Yeni bir albüm çalışmanız var mı?” sorusuna ise, “Var tabii. Albüm yapmak benim için hiç problem değil. Çok çabuk yapıyorum. Stüdyoya giriyorum hiç uğraşmadan okuyup çıkıyorum. Benim için şarkı yazmakta aynı hiç sorun değil. Zaten bu saatten sonra şarkı yazmaya da ihtiyacım yok, çünkü çok şarkım var" cevabını verdi.

Teoman evleneceği yaşı açıkladı

ÇOK DALGA GEÇTİLER BENİMLE
Muhabirlerin “Spor salonundan çıkarken bir eşofmanla görüntülendiniz. 'Biz de istiyoruz’ diye hâlâ arıyorlarmış" sözlerine Teoman, "Yapmayın, çok dalga geçtiler benimle. Ben kendi halinde bir insanım" dedi.

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