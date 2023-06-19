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SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen'den dikkat çeken açıklama: Teoman gibi oldum. İş yapacak kadar hevesli değilim

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, eskisi gibi hevesli olmadığını söyleyip, kendisini Teoman'a benzetti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen'den dikkat çeken açıklama: Teoman gibi oldum. İş yapacak kadar hevesli değilim

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen oyuncu, "Yazları genelde İzmir'e gidiyorum. Arada buraya geliyorum. Her şey yolunda... Zaten Ege'de olunca bir tatil planım olmuyor. Oradan her yere kaçabiliyorum" dedi. Hayat pahalılığından dert yanan Türkmen, "Baya zorluyor insanları... Alaçatı ve Bodrum'dan vazgeçip, başka şeyler yapacağız" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen'den dikkat çeken açıklama: Teoman gibi oldum. İş yapacak kadar hevesli değilim
Türkmen, "Uzun zamandır ekranda yoksunuz. Radikal bir karar mı aldınız?" sorusuna, "Bir karar almadım ama eskisi kadar her işi yapacak kadar hevesli değilim. Daha seçiciyim. Benim istediğim şeyler olmayabiliyor. Onların istediği şeyleri ben beğenmiyorum. Çalışmayayım diye karar almadım istediğim gibi bir proje gelmesi gerekiyor. Artık çok heyecanlandığım bir dönemde değilim. Eskisi kadar hevesli değilim. Teoman gibi oldum herhalde... O da bir hevessiz ya, ben de galiba böyleyim. Onun gibi EYT'li değilim" diyerek, espri yaptı.

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen'den dikkat çeken açıklama: Teoman gibi oldum. İş yapacak kadar hevesli değilim
Sektördeki yeni işleri beğendiğini belirten oyuncu, "Mahalle işlerini seviyorum. İyi oyuncularla çalışmak hayalim. Güzel projeler var. Yargı harika yazılan bir dizi..." dedi. Türkmen, "Yargı'nın kadrosunda olmak ister miydiniz?" sorusuna ise, "Bazen izlemek daha keyifli geliyor. Dediğim gibi Teoman oldum. Sanırım televziyon izleme tarafına geçtim" cevabını verdi.

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen'den dikkat çeken açıklama: Teoman gibi oldum. İş yapacak kadar hevesli değilim
Sevgilisi olmadığını söyleyen Türkmen, "Hayatımda kimse yok. Yalnızım" dedi.

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