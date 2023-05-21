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Teoman sürpriz projesini açıkladı

Ünlü şarkıcı Teoman, Harbiye Açıkvaha Sahnesi'nde ilk kez sürprizini açıkladı. İşte detaylar...

Teoman sürpriz projesini açıkladı

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserlerinin açılışı için dün gece sahnedeydi. Birbirinden renkli performanslara 2023 yazında da ev sahipliği yapacak olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin önünde ilk geceden uzun Teoman kuyrukları oluştu. İstanbulluların yanı sıra farklı illerden de gelen müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Teoman aralıksız 2 saat sahnede kaldı.

Teoman sürpriz projesini açıkladı

"N'apim Tabiatım Böyle" ile klasik bir açılış yapan sanatçının gecede seyircilerine sürprizi vardı.

Teoman sürpriz projesini açıkladı
"Kariyerimin 26. senesinde t-shirt yaptırmak aklıma geldi. Yakında satılacak bunlar. Gençleri gözüme kestirdim, t-shirte de kendi gençlik fotoğrafımı koydum, gençlere gitsin istiyorum" diyen Teoman, yepyeni tshirtlerini ilk kez Harbiye seyircisi ile paylaştı.Teoman sürpriz projesini açıkladı

Konseri izleyenler arasında Lider Şahin ve Ecem Çırpan'da vardı. Teoman 31 Mayıs ve 5 Haziran'da tekrar Harbiye sahnesinde.

Teoman sürpriz projesini açıkladı

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