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Ünlü şarkıcı Teoman arkadaşlarıyla eğlendi

Ünlü şarkıcı Teoman, konser sonra arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Teoman arkadaşlarıyla eğlendi

Teoman, önceki akşam Soho'da konser verdi. Şarkıcı, daha sonra Asmalımescit Corridor adlı mekanda kızlarla görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Teoman arkadaşlarıyla eğlendi
Teoman birlikte eğlendiği kız arkadaşlarına gül alıp hepsine hediye etti.

 Ünlü şarkıcı Teoman arkadaşlarıyla eğlendi

Teoman gecenin ilerleyen saatlerinde eğlendikten sonra mekanı tek başına terk ederek evinin yolunu tuttu.

Ünlü şarkıcı Teoman arkadaşlarıyla eğlendi

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