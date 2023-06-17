 Ünlü şarkıcı Teoman arkadaşlarıyla eğlendi

Teoman, önceki akşam Soho'da konser verdi. Şarkıcı, daha sonra Asmalımescit Corridor adlı mekanda kızlarla görüntülendi.



Teoman birlikte eğlendiği kız arkadaşlarına gül alıp hepsine hediye etti.

Teoman gecenin ilerleyen saatlerinde eğlendikten sonra mekanı tek başına terk ederek evinin yolunu tuttu.

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