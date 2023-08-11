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Boğaz Nil’in şarkılarıyla renklendi

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam sesi, şarkıları ve kostümleriyle müziğin sıra dışı ismi Nil Karaibrahimgil’i ağırladı.

Boğaz Nil’in şarkılarıyla renklendi

Renkli kişiliği ve sevilen şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme dinleyicisine repertuarı ve enerjisiyle unutulmaz anlar yaşattı. Açıkhava’nın en renkli sahnelerinden birine imza atan Karaibrahimgil, ‘Burası İstanbul’ parçasıyla sevenlerine “Merhaba” dedi.

Boğaz Nil’in şarkılarıyla renklendi

Sahne kostümüyle adından söz ettiren ünlü sanatçı, tarzıyla yine farkını ortaya koydu. Ünlü modacı Tanju Babacan imzalı tüylerden oluşan rengarenk kıyafetiyle hayranlarını büyüledi.

Boğaz Nil’in şarkılarıyla renklendi

Büyükten küçüğe Kuruçeşme’yi dolduran hayranları için en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı müzikseverleri dansa, eğlenceye doyurdu. ‘Pırlanta’, ‘Bütün Kızlar Toplandık’ ile tüm kızları ayağa kaldırdı. ‘Akbaba’, ‘Rüzgar’ ile duygulara tercüman oldu. Her şarkısına 3 bin kişilik Kuruçesme korosunun eşlik ettiği konserde Nil Karaibrahimgil, performansıyla masalları aratmadı.

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