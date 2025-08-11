  • Video Galeri Foto Galeri
Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı’nı dolduran on binlerce hayranına unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci günü, başarılı şarkıcı Ebru Yaşar’ın muhteşem konseriyle son buldu. Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkıları “Affet” ve “Sanmadan Git”’in yanı sıra; “Cumartesi”, “Havadan Sudan”, “Seni Anan Benim için Doğurmuş” gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir bir ağızdan söyledi.

Yaşar’ın davul performansı eşliğinde yorumladığı hareketli türküler ise hayranlarını coşturdu.

Ünlü sanatçı farklı ülke ve şehirlerden kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, “Ben de sizler için nereden olsa gelirim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

