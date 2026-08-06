 Nevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktı

Nevra Serezli, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Usta sanatçı, torunları Bade ve Beste'yle alışverişe çıktı.



Bodrum tatilinden dönen Serezli, "Boş zamanlarımı torunlarımla geçiriyorum. Onlarla vakit geçirince keyifli oluyorum" dedi.

Sanatçı, 'Tuzlu Kahve' dizisine dahil olduğunu belirtti.

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