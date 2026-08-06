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Nevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktı

Nevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktı

Nevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktı

Nevra Serezli, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Nevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktı

Usta sanatçı, torunları Bade ve Beste'yle alışverişe çıktı.

Nevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktı


Bodrum tatilinden dönen Serezli, "Boş zamanlarımı torunlarımla geçiriyorum. Onlarla vakit geçirince keyifli oluyorum" dedi.

 Nevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktı

Sanatçı, 'Tuzlu Kahve' dizisine dahil olduğunu belirtti.

Nevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktıNevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktıNevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktıNevra Serezli torunlarıyla alışverişe çıktı

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