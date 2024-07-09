NBA’nin Türk yıldızı sevgilisiyle alışverişe çıktı

Milli basketbolcu Alperen Şengün ile model sevgilisi önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Yıldız basketbolcu, sevgilisi Hannah Cherry alışveriş yaptığı çantalarını vale yardımıyla spor markalı lüks aracına bıraktı.

Sevgilisiyle birlikte çekingen tavırlarıyla dikkat çeken Alperen Şengün, giyim tarzıyla dikkat çekti.

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