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NBA’nin Türk yıldızı sevgilisiyle alışverişe çıktı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, model sevgilisi Hannah Cherry ile Bodrum tatilinden sonra alışveriş için soluğu Nişantaşı’nda aldı.

NBA’nin Türk yıldızı sevgilisiyle alışverişe çıktı

Milli basketbolcu Alperen Şengün ile model sevgilisi önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. 

NBA’nin Türk yıldızı sevgilisiyle alışverişe çıktı

Yıldız basketbolcu, sevgilisi Hannah Cherry alışveriş yaptığı çantalarını vale yardımıyla spor markalı lüks aracına bıraktı.

NBA’nin Türk yıldızı sevgilisiyle alışverişe çıktı

 Sevgilisiyle birlikte çekingen tavırlarıyla dikkat çeken Alperen Şengün, giyim tarzıyla dikkat çekti. 

NBA’nin Türk yıldızı sevgilisiyle alışverişe çıktı

NBA’nin Türk yıldızı sevgilisiyle alışverişe çıktı

 

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