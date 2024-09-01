  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nadide Sultan'a konserde ağırlığınca ceviz hediye edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet meydanında konser veren Nadide Sultan, kendisini izlemeye gelen sevenlerini sahne performansıyla coşturdu.

Nadide Sultan'a konserde ağırlığınca ceviz hediye edildi

Elindeki Türk bayrağını da dalgalandıran Nadide Sultan, hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla Kamanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Nadide Sultan'a konserde ağırlığınca ceviz hediye edildi

Konserde sahneye davet edilen Kaman belediye başkanı Emre Demirci, Kaman'ın meşhur olan cevizinden sevilen şarkıcıya ağırlığınca ikram etti. Sunulan hediye karşısında teşekkürlerini dile getirip, şaşkınlığını da gizleyemeyen Nadide Sultan "Ağırlığım kadarını taşımam mümkün değil. Ama bu kadarını çuvalla sırtıma yükleyebildim. Gidiyorum. Şaka şaka şarkı söylemeden gider miyim hiç?"  sözleriyle esprili bir karşılık verdi.

Nadide Sultan'a konserde ağırlığınca ceviz hediye edildi

Eğlence dolu anlar yaşayan Kamanlılardan tam not alan Nadide Sultan bu özel güne ilişkin  "30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun, mutlu olsun. ” dedi.   

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ahu Tuğba hayatını kaybetti
  Gündem

Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?
  Magazin

Ayça İnci bir ayda 10 kiloyu bakın nasıl verdi?

Vedat Milor ölümden döndü!
  Magazin

Vedat Milor ölümden döndü!

Rabia Tunçbilek turşusuz yolculuk yapamıyor!
  Magazin

Rabia Tunçbilek turşusuz yolculuk yapamıyor!

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!
  Magazin

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!

Murat Han mafya babası Hamdi oluyor!
  Magazin

Murat Han mafya babası Hamdi oluyor!