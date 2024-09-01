Nadide Sultan'a konserde ağırlığınca ceviz hediye edildi

Elindeki Türk bayrağını da dalgalandıran Nadide Sultan, hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla Kamanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde sahneye davet edilen Kaman belediye başkanı Emre Demirci, Kaman'ın meşhur olan cevizinden sevilen şarkıcıya ağırlığınca ikram etti. Sunulan hediye karşısında teşekkürlerini dile getirip, şaşkınlığını da gizleyemeyen Nadide Sultan "Ağırlığım kadarını taşımam mümkün değil. Ama bu kadarını çuvalla sırtıma yükleyebildim. Gidiyorum. Şaka şaka şarkı söylemeden gider miyim hiç?" sözleriyle esprili bir karşılık verdi.

Eğlence dolu anlar yaşayan Kamanlılardan tam not alan Nadide Sultan bu özel güne ilişkin "30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun, mutlu olsun. ” dedi.

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