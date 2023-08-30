 'Mustafa Keser öldü' iddialarına açıklama

Halk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in hayatını kaybettiği iddia edildi.



Sosyal medya paylaşımlarının ardından hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Mustafa Keser "Belki isim benzerliği yüzünden olmuş olabilir. Hayattayım" dedi.

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