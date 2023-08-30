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'Mustafa Keser öldü' iddialarına açıklama

'Mustafa Keser öldü' iddialarına açıklama... İşte detaylar...

'Mustafa Keser öldü' iddialarına açıklama

Halk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in hayatını kaybettiği iddia edildi.

 'Mustafa Keser öldü' iddialarına açıklama
Sosyal medya paylaşımlarının ardından hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Mustafa Keser "Belki isim benzerliği yüzünden olmuş olabilir. Hayattayım" dedi.

'Mustafa Keser öldü' iddialarına açıklama

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