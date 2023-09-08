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Murat Dalkılıç yeni aşkını ilan etti

Oyuncu Sitare Akbaş ile uzun süreli ilişkisini bitirdikten sonra Çağla Boz ile adı anılan Murat Dalkılıç, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Eda ismindeki bir genç kadınla aşk yaşayan şarkıcı, paylaştığı romantik pozla da ilişkisini ilan etti.

Murat Dalkılıç yeni aşkını ilan etti

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ile aylarca süren ilişkisini bitirdikten sonra Çağla Boz ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Dalkılıç, sosyal medya hesabından Eda isimli bir kadınla el ele pozunu yayınlayarak ilişkisini ilan etti.

Murat Dalkılıç yeni aşkını ilan etti

ROMANTİK POZ

Murat Dalkılıç, bir süredir adının Eda olduğu öğrenilen bir kadınla aşk yaşıyor.

Murat Dalkılıç yeni aşkını ilan etti

İlişkisini ilk günler gözlerden uzak yaşayan Dalkılıç, dün Instagram hesabından sevgilisinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisini duyurdu. Dalkılıç'ın yeni sevgilisinin ne iş yaptığı ise henüz bilinmiyor.

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