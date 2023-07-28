mor ve ötesi ile Aleyna Tilki Coke Studio projesi kapsamında bir araya geldi.

Şehrazat imzalı Ajda Pekkan klasiği “Yaz Yaz Yaz”ı yeniden yorumladılar.



Tilki, gelen eleştirilere Twitter'dan cevap verdi.

Şarkıcı, "Benim gibileri üzerseniz bu çağda üretecek olan insanlar, sesi bin tane işlemden geçmeden şarkı çıkartamayan, sahnede canlı bile söyleyemeyen ve asıl yeteneği müzik yapmak olmayan o insanlar olacak. Şimdiden kulaklarınız armoni hatalarıyla dolu yeni şarkılara alışmaya başladı haberiniz olsun. Gerçekten kulaklarınızın gelecekteki yeni üretimlerde de gerçek şeyler duymasını istiyorsanız şuan boş yere sağır taklidi yapmayın. Ülkemizde müziği sevenlere örnek olup, ufkumuzu daima açan mor ve ötesi abilerim bana destek verdiği için de bu kadar kıskanmayın" dedi.

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