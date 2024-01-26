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Melis Karaduman'ın yeni şarkısı ‘Kimim Ben’ yayında

Melis Karaduman’ın yeni şarkısı “Kimim Ben” müzikseverlerle buluştu.     

Melis Karaduman'ın yeni şarkısı ‘Kimim Ben’ yayında

Popüler müziğin canlı enerjisini farklı bir sound ile birleştiren Melis Karaduman’ın yeni şarkısı “Kimim Ben” Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.  

Kimim Ben’in söz ve bestesi Melis Karaduman imzası taşıyor. 

 

 

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