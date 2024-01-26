Popüler müziğin canlı enerjisini farklı bir sound ile birleştiren Melis Karaduman’ın yeni şarkısı “Kimim Ben” Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kimim Ben’in söz ve bestesi Melis Karaduman imzası taşıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.