 Melek Mosso gönülleri fethetti

Melek Mosso, Kıbrıs Merit Crystal Hotel’de sahnedeydi. Giydiği mini elbisesiyle göz kamaştıran Mosso, yoğun bir konser maratonuna girdiğini ifade ederek, “Her ayın 25 günü sahnedeydi. Yerimde durmuyorum bu anlamda" dedi.

Evlilik haberlerinin sorulması üzerine içtenlikle sorulara cevap veren Mosso, “Seçimler, koşuşturma telaşı vs vs derken önümüzdeki yıla erteledik düğünümüzü. Zaten ben öyle büyük düğünler seven bir insan değilim mümkün olabildiğince butik olacak. Bir çok insanı eğlendirmek için bir kutlama olsun taraftarı değiliz. Evliliğimizi daha da anlamı kılmak için 5 depremzede ailemizin düğününe destek olmak istiyoruz. Bu zamanda yuva kurmak kolay değil böyle bir şeyler taçlandırmak istiyoruz tabii ama bunu düğün takılarıyla yapacağımız aklınıza gelmesin. Zaten butik düşündüğümüz için bir takı beklentisi olan insanlarda değiliz. O günü daha da anlamlı kılmak için böyle bir karar verdik. Amaç birilerinin hayatına dokunabilmek” dedi. Mosso, bir süredir Serkan Sağdıç ile aşk yaşıyor.



Annesiyle gülümseten düğün diyalogunu gazetecilerle paylaşan Melek Mosso, "Annem; ‘Ben o kadar çeyrek taktım ne olacak' dedi. Bende, 'o artık kardeşime anne' dedim. Ben geniş kapsamlı bir düğün yapmaya kalksam sadece 50 kuzenim var. Varın gerisini siz düşünün” diyerek gülümsetti.

Geçtiğimiz yıllara Isparta konserinde geçirdiği olay hatırlatılan Mosso, gazetecilerin, "O gün sizin için bir kırılma anı, dönüm noktası olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna da cevap veren Melek Mosso, "Kesinlikle o konser benim için bir dönüm noktası oldu. Fikrini zaten beğenmediğim bir kitle tarafından eleştirildim. Karşılıklı bir durum oldu ama bu benim işime yaradı. O olay sonrası beni bütün Türkiye tanıdı" dedi.

