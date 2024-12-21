 Melek Mosso'dan itiraf! Zorbalığa uğradığını açıkladı

Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu olan Melek Mosso, hakkında merak edilenlerden, yeni projelerine samimi açıklamalarda bulundu.

ELİMİ HAVADA BIRAKAN KADIN SANATÇI OLDU

Programda müzik kariyerinde zorbalıklara uğradığını söyleyen Melek Mosso, "Elimi uzattığımda havada bırakan kadın sanatçı oldu. Aynı masada oturduk. Yarım saat benimle konuşmadı. Masada sadece ikimiz vardık. Beni görmezden geldi çünkü o zaman benden çok daha üst seviyedeydi. Ama ne oldu? Zaman değişti şimdi ben onu geçtim" dedi. Serhat Tekin’in "Yıllar sonra karşılaştığınızda siz ona aynı şeyi yaptınız mı?" sorusuna Mosso, "Hayır asla yapmadım. Kişi kendinden bilir işi. Ben böyle bir hareket yapamam kimseye. Bu beni üzerdi." cevabını verdi.



İREM KÜFÜR ETTİKÇE BEN RAHATLIYORUM

Programda "Küfür eder misiniz?”"sorusuna Melek Mosso, "Evet çok ederim. Hatta geçen gün, 'Bu küfürlü konuşmayı İrem Derici’ye nasıl kaptırdık?' diye espri yaptım. İrem mükemmel o konuda. Ondaki o pata pata olayını çok seviyorum. Bazen açıp bakıyorum kime kızmış, sinirli mi diye. O küfür ettikçe ben rahatlıyorum." cevabını verdi.

DEMET EVGAR'IN OYNADIĞI DİZİDE OYNAMAK İSTERDİM

Programda, "Hangi dizide oynamak isterdin?" sorusuna Melek Mosso, "Demet Evgar’ı çok sevdiğim için, onun oynadığı herhangi bir dizide oynamak isterdim." cevabını verdi.

ARKAMDAN KONUŞULDUĞUNU DUYUYORUM

Programda Serhat Tekin’in "Arkanızdan konuşulduğunu duyuyor musun? Hiç kulağınıza geldi mi?" sorusuna Melek Mosso, "Evet çok duyuyorum. 'Her şey de bu kıza yarıyor', 'Sesi de yok halbuki', 'Hep bu kız öne geçiyor', 'Yapmacık' gibi şeyler konuşulduğunu duyuyorum. Hiç öyle değilim halbuki. cevabını verdi.



KÜFÜR EDENLERİ MAHKEMEYE VERİYORUM

Programda, "Sosyal medyada kötü yorum yapanların peşine düşüyor musunuz?" sorusuna Melek Mosso, "Küfür, kıyamet artık terbiyesizlik raddesine gelen şeyleri direk mahkemeye veriyorum. Bunun için avukatlarım var. Buradan gelen paralarla kız çocuklarını okutuyorum." cevabını verdi.



"BELKİ BU KULAKLARA GÖRE AĞIZ DEĞİLİM" DEDİĞİM ANLAR OLUYOR

Programda Serhat Tekin’in “Hiç ünlü olmasaydım” dediğiniz zamanlar oluyor mu?” sorusuna Melek Mosso, “Oluyor. Tanınmış olmak çok zor. Özgür değilsin. Bir de beklenti çok. Herkes benden bir şey bekliyor. Kimisi ilk günlerdeki gibi olmamı istiyor. Kimisi istediği gibi giyinmemi istiyor. Kimisi sadece arabesk söylememi istiyor. O kadar çok istek var ki. Bu şeyler altında bazen ezildiğimi hissediyorum. “Belki bu kulaklara göre ağız değilimdir” dediğim anlar oluyor. Şevkim kırılmıyor ama bıktığım anlar oluyor." cevabını verdi.

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