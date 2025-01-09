 Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti  

Mauro Icardi ve Wanda Nara, arasındaki dular durulmazken Galatasaraylı futbolcudan yeni paylaşımlar geldi.



Nara'nın L-Gante'den ayrıldığını açıklayıp Icardi'yi sosyal medyadan yeniden takibe alması gündem olmuştu.

Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşkını ilan etti.



Futbolcu, sevgilisinin kızlarıyla olan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.



Icardi, böylece aşkını ilan etmiş oldu.

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