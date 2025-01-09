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Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti  

Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti  

Mauro Icardi ve Wanda Nara, arasındaki dular durulmazken Galatasaraylı futbolcudan yeni paylaşımlar geldi.

Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti  
Nara'nın L-Gante'den ayrıldığını açıklayıp Icardi'yi sosyal medyadan yeniden takibe alması gündem olmuştu.

 Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti  

Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşkını ilan etti.

Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti  
Futbolcu, sevgilisinin kızlarıyla olan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını ilan etti  
Icardi, böylece aşkını ilan etmiş oldu.

 

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