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Maral'dan arabasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Ünlü şarkıcı Maral'dan arabasıyla ilgili şaşırtan açıklama... İşte detaylar...

Maral'dan arabasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Mısto adlı şarkısıyla tanınan şarkıcı Maral, her yanı pullar ile kaplı olan minibüsünün dekorasyonu ile özel plakasının bir hayranının hediyesi olduğunu söyledi. Alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı Citys'te görüntülenen şarkıcı, her yanı parlayan minibüsü ile meraklı bakışları üzerine topladı.

Maral'dan arabasıyla ilgili şaşırtan açıklama
Pullarla kaplı özel minibüsün dekorasyonu ile adının baş harflerinden oluşan plakasının bir hayranının hediyesi olduğunu anlatan Maral, "İnanılmaz ilgi görüyor aracım, hatta ben onunla şöyle bir espri yapıyorum. Çok emekler veriyoruz biliyorsunuz, yeni bir tekli hazırladık fakat arabam benden daha meşhur ve sokakta çok tanınıyor. Arabamızın dış kaplaması bir hayranımızın bize jesti ve sürprizi, o dekore etti. Ayrıca özel plakam da başka bir sevenimizin hediyesi" dedi.

Maral'dan arabasıyla ilgili şaşırtan açıklama
Şarkıcı, gördüğü ilgiden memnun olduğunu ve geçtiğimiz günlerde yine sevenlerinin evine tüm kışlık yöresel ürünler yolladıklarını sözlerine ekleyip şöyle konuştu: "Sevenlerimiz sağolsunlar. Bizim için özel her şeyi ayağımıza getiriyorlar. Eksik olmasınlar, eviminiz kışlığı yazlığı her ihtiyacımı evime kadar kargoyla Anadolu'nun dört bir yanından geliyor. Bu ay kış hazırlıkları tamam. Salçam, tarhanam, turşularım Antep'ten geldi. Muzlar, portakallar, limonlar yine Mersin'den gönderdiler. Bize fazla gönülden bağlılar. Bu sevginin fark edilebilmesi için dijital platformlara bakmaları, hem de sahnelerimize gelip oradaki izdihamdan görmeleri yeter. Biz sadece halay çektirmiyoruz, duygulandırıyor ve aşık ediyoruz, ağlatıyoruz."

Maral'dan arabasıyla ilgili şaşırtan açıklama

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