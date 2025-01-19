Mabel Matiz Paris tatilinden kliple döndü

Mabel Matiz 25 şarkıdan oluşan ve diskografisinde önemli bir yeri bulunan ‘Fatih’ albümündeki şarkılara klip çekmeye devam ediyor. Albümün 11. müzik videosu, söz ve müziği ünlü sanatçıya ait olan ‘Dalga’ şarkısına geldi.

2024 turnesini yoğun bir konser temposuyla bitiren Mabel Matiz, dinlenmek için bir süre önce Paris’e gitmişti. Paris’te sürpriz bir şekilde ‘Dalga’ şarkısı için kamera karşısına geçen ünlü müzisyen, tatilden kliple döndü. Paris ve İstanbul’da çekilen klipte Mabel Matiz, Paris sokakları ve Seine Nehri’nin üzerinde ‘Dalga’yı söyledi.

Mabel Matiz, Mabel Matiz, 2025 turnesine 14-15 Şubat’ta Volkswagen Arena’da vereceği 360 derece özel konserleriyle başlayacak.

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