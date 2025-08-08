 Mabel Matiz’den rekor üstüne rekor

Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden Mabel Matiz, dijital platformlardaki büyük başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mabel Matiz’in 2023’te yayınladığı beşinci stüdyo albümü “Fatih”, kısa sürede 400 milyon dinlenmeyi aşarak Spotify’da en çok dinlenen ilk üç Türkçe pop albümü arasına adını yazdırdı.

Öte yandan, birinci sırada ise yine hepimizin bildiği başka bir Mabel Matiz albümü var. 2018 yılında yayınlanan ve çıktığı günden bu yana Spotify’da her yıl en çok dinlenen Türkçe Pop albümü unvanını elinde bulunduran “Maya”, toplamda 510 milyon dinlenmeyle Spotify’da Türkçe Pop tarihinin en çok dinlenen albümü olma unvanını bu yıl da korudu. Mabel Matiz bu başarısıyla yalnızca popülerliğini değil, aynı zamanda Türkçe pop müziğe katkısını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Güncel Spotify verilerine göre; Sezen Aksu, Tarkan, Simge ve Gülşen gibi isimler de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar arasına girerek adını Türkçe Pop tarihine yazdırdı.

