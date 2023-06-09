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Kundakçı sezonun son oyunuyla Zorlu PSM’de

M.Ö. 356’da Pazarcı Herostratos’un dünya harikası Artemis Tapınağı’nı yakması ve Artemis Tapınağı’nı kundaklayan tarihin ilk teröristi unvanına sahip Herostratos etrafında dönen, Rus yazar Grigory Gorin‘in kaleme aldığı, Türkçe’ye çevirisini Haluk Bilginer’in yaptığı, Oyun Atölyesi’nin sahnelere kazandırdığı ‘’Kundakçı’’ 15 Haziran Perşembe akşamı Zorlu PSM’de.  

Kundakçı sezonun son oyunuyla Zorlu PSM’de

Zorlu PSM, Oyun Atölyesi’nin sahnelere kazandırdığı Kundakçı’ya ev sahipliği yapıyor. M.Ö. 356’da Pazarcı Herostratos dünya harikası Artemis Tapınağı’nı yakar. Peki neden? Oyun mu? Kumpas mı? Komplo mu? Şöhret aşkı mı? Peki, kutsal Artemis Tapınağı’nın kundaklanması, efendiler ve ezilenler dünyasında nasıl bir yangına neden oldu?

Kundakçı Herostratos bir terörist mi yoksa kahraman mı? sorularıyla izleyicilerine müzikli ve eğlenceli bir oyun sunan Kundakçı, 15 Haziran Perşembe akşamı Zorlu PSM’de sezonun son oyunuyla izleyicilerini bekliyor.

 

 

 

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