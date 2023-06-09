Kundakçı sezonun son oyunuyla Zorlu PSM’de

Zorlu PSM, Oyun Atölyesi’nin sahnelere kazandırdığı Kundakçı’ya ev sahipliği yapıyor. M.Ö. 356’da Pazarcı Herostratos dünya harikası Artemis Tapınağı’nı yakar. Peki neden? Oyun mu? Kumpas mı? Komplo mu? Şöhret aşkı mı? Peki, kutsal Artemis Tapınağı’nın kundaklanması, efendiler ve ezilenler dünyasında nasıl bir yangına neden oldu?

Kundakçı Herostratos bir terörist mi yoksa kahraman mı? sorularıyla izleyicilerine müzikli ve eğlenceli bir oyun sunan Kundakçı, 15 Haziran Perşembe akşamı Zorlu PSM’de sezonun son oyunuyla izleyicilerini bekliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.