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Aşkın Nur Yengi konserinde Haluk Bilginer'den yeni yıl sürprizi! Annesinin kopyası

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi'nin çok özel ve sürpriz bir konuğu vardı. Ünlü şarkıcının eski eşi, 17 yaşındaki kızı Nazlı'nın babası ve hayat arkadaşı Haluk Bilginer, sahnede okuduğu usta sanatçı Cem Karaca şarkısıyla alkış aldı.

Aşkın Nur Yengi konserinde Haluk Bilginer'den yeni yıl sürprizi! Annesinin kopyası

Sevilen şarkıcı Aşkın Nur Yengi,  yeni yılı yavru vatan Kıbrıs'ta Hüsnü Şenlendirici ile geçirenler arasındaydı.

Aşkın Nur Yengi konserinde Haluk Bilginer'den yeni yıl sürprizi! Annesinin kopyası

Girne'deki Lord's Palace Hotel sahne alan Yengi'nin sahnede ise çok özel bir konuğu vardı. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Aşkın Nur Yengi, 2023 yılını değerlendirdi.

Aşkın Nur Yengi konserinde Haluk Bilginer'den yeni yıl sürprizi! Annesinin kopyası

Şarkıcı, "2023 çok iyi geçmedi hepimiz için, kötü anılarımız var. İnşallah 2024 ülkemiz ve tüm dünya için muhteşem olsun. Aynı zamanda sağlıklı ve barış içinde geçen bir yıl olsun." dedi.

Aşkın Nur Yengi konserinde Haluk Bilginer'den yeni yıl sürprizi! Annesinin kopyası

Sahnede performans sergilerken hayat arkadaşı Haluk Bilginer'in sahneye çıkması ile seyirci tarafından alkış tufanı koptu.

Aşkın Nur Yengi konserinde Haluk Bilginer'den yeni yıl sürprizi! Annesinin kopyası

Sahnede iki Cem Karaca şarkısı okuyan Haluk Bilginer, seyircinin bir daha demesi üzerine yeniden sahneye çıkarak üçüncü kez şarkısını seslendirdi.

Aşkın Nur Yengi konserinde Haluk Bilginer'den yeni yıl sürprizi! Annesinin kopyası

 

 

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