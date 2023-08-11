Ünlü çift Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı.



Bilginer, 17 yaşındaki kızı Nazlı ile karesini Instagram'dan paylaştı.

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