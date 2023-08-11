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Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü çift Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü çift Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı.

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı
Bilginer, 17 yaşındaki kızı Nazlı ile karesini Instagram'dan paylaştı.

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı

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