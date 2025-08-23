Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Çakal adıyla tanınan Emirhan Çakal, Tekirdağ Hayrabolu’da 33. Ayçiçeği Festivali kapsamında sahne aldı. Rapçi, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Çakal, hastaneye kaldırıldı.



Hastane odasından açıklama yapan rapçi, "İyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.