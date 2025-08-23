  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Çakal adıyla tanınan Emirhan Çakal, Tekirdağ Hayrabolu’da 33. Ayçiçeği Festivali kapsamında sahne aldı. Rapçi, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Çakal, hastaneye kaldırıldı.

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Hastane odasından açıklama yapan rapçi, "İyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde" dedi.

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  
  Magazin

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor
  Magazin

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor

Fotoğrafçı Dilan Bozyel oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silah zoruyla taciz iddiası
  Gündem

Fotoğrafçı Dilan Bozyel oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silah zoruyla taciz iddiası

Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli olan Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı!
  Magazin

Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli olan Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı!

Ülkü Hilal Çiftçi ve Yahya Babuz'dan kalplere dokunan düet
  Magazin

Ülkü Hilal Çiftçi ve Yahya Babuz'dan kalplere dokunan düet

Yonca Evcimik'tek flaş açıklamalar! Ahlaksız teklifler aldım
  Magazin

Yonca Evcimik'tek flaş açıklamalar! Ahlaksız teklifler aldım