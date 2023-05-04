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Komiser Esra geliyor

Esra Sönmezer, Kanal D’nin dram türündeki günlük dizisi Aşk ve Umut’un kadrosuna dahil oldu.

Komiser Esra geliyor

Esra Sönmezer, komiser Cansu Kanbir karakteriyle 165. bölümden itibaren dizide yer alacak.

Komiser Esra geliyor

Profesyonel dövüşçü olan Sönmezer, rolüyle ilgili olarak “Aksiyonda iyiyimdir. Vurdulu kırdılı rolleri seviyorum. İzleyici bu dizide Esra’nın farklı bir yönünü görecek” açıklamasında bulundu.

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