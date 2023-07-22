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Kombiniyle dikkat çeken Simge Sağın'dan aşk itirafı

Bu yaz arka arkaya Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek olan Simge Sağın, dün akşam Jolly Joker Açık Hava yaz konserleri kapsamında Harbiye Açık Hava sahnesindeydi.

Kombiniyle dikkat çeken Simge Sağın'dan aşk itirafı

Sanatçıların en önemli arenası olan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava’da, Simge Sağın dün akşam 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarının en sevdiği parçaları seslendirdi. Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Uzun süredir kalbi boş olan şarkıcı, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü. “Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var” dedi.

 Kombiniyle dikkat çeken Simge Sağın'dan aşk itirafı

ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Tanju Babacan imzasını taşıyan iki farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı. Sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu ve ayakta alkışlandı. Arka arkaya listelere şarkılarını sokan, konserleri hıncahınç dolan ve popülerliğinin zirvesinde olan Simge dore rengi elbisesiyle “Altın çağımı yaşıyorum” mesajı verdi. Gladyatörleri andıran ikinci kıyafeti ise savaşçı yönünü sembolize ediyordu.

 Kombiniyle dikkat çeken Simge Sağın'dan aşk itirafı

Simge 30 Ağustos’ta tekrar Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Kombiniyle dikkat çeken Simge Sağın'dan aşk itirafı

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