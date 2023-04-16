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Kızılcık Şerbeti'yle ilgili flaş karar! Dizi ne zaman yayınlanacak?

RTÜK'ten 5 hafta yayınlanmama cezası alan Kızılcık Şerbeti'nin seti durdu... Ekip haftalarca para alamayacak... İşte haberin detayları....

Kızılcık Şerbeti'yle ilgili flaş karar! Dizi ne zaman yayınlanacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin aldığı cezanın yankıları sürüyor. Kadına şiddet gerekçesiyle RTÜK tarafından 5 hafta boyunca yayını engellenen dizinin çekimlerini yapım şirketi Gold Film durdurma kararı aldı. Pazartesi günü mahkeme kararına bir kez daha itiraz edilecek. Ancak son itiraz da sonuçsuz kalırsa Kızılcık Şerbeti dizisi ancak 19 Mayıs'ta ekrana dönebilecek.

Kızılcık Şerbeti'yle ilgili flaş karar! Dizi ne zaman yayınlanacak?

Bu durum dizi ekibinin haftalarca para almamasına neden olacak. Ayrıca seçim öncesi artan reklam gelirleri nedeniyle Show TV'nin diziyi yayınlayamaması yüzünden büyük bir zarara uğradığı öğrenildi. Kulislerden sızan bilgiye göre kanalın bölüm başı zararı 5 haftaya vurulunca çok büyük bir rakama denk geliyor. Hem set ekibi hem de kanalın maruz kaldıkları psikolojik ve ekonomik mağduriyet nedeniyle yasal haklarını kullanıp kullanmayacakları ise büyük merak konusu... Dizi cuma akşamları ekrana geliyor. 

Kızılcık Şerbeti'yle ilgili flaş karar! Dizi ne zaman yayınlanacak?

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