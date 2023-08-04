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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran başarılı oyuncu Feyza Civelek Bodrum Gümüşlük’te bulunan Masal evi restaurantta sevgilisi ile elele, göz göze İstanbuldaysguide magazin-cemiyet dergisinden Suha Baki’nin kameralarına yakalandı.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi
Oldukça keyifli gözüken çift dakikalar boyunca birbirlerinin elini bırakmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi
Oyuncu Feyza Civelek’in yanında bulunan kişinin ünlü işletmeci Alican Kurt olduğu ortaya çıktı. Bülent Özdemir’i dinlemeye gelen çift mekândan yine elele, sarılarak birlikte çıktılar.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi

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