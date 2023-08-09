  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...

Snob Magazin'in haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, projede partneri olan Umut karakterine hayat veren Serkan Tınaz'la buluşmaya geldiğini söyledi.

 Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...

Karakoç, "Tatil için Selimiye'ye gittik. Haftaya Alaçatı'ya gideceğiz. 28 Ağustos'ta çekimler başlayacak. Eşim şehir dışında olduğu için arkadaşlarımla görüşmeye geldim" dedi.

 Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...

Oyuncu, "Sizi sokakta hayranlarınız tanıyor mu?" sorusuna, "Tanınmamak için çaba sarf etmiyorum. Serkan'a, 'Gözlük takmıyorsun o yüzden yakalanıyoruz. Gözlük takmayacaksan yanında yürümeyeceğim' diyorum. Seyirci artık tanıyor ve biliyor" diyerek, espri yaptı. 

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...
Oyuncu gelecek sezonla ilgili, "Senaryo dün geldi. Bomba gibi bir sezon geliyor. İkinci sezon daha fena" diye konuştu. Karakoç, "iŞöhret olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Bir şey değişmedi Emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. Bundan sonra başka işlerim olacak ama Nursema başka" yanıtını verdi.

 Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...

RTÜK'ten ceza almalarıyla ilgili ise Karakoç, "Üzüldük. Geniş bir kitle ekmek yiyor. Hem kendi adıma hem de ekip olarak üzülüyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, "Bu sezon iki sinema filmi geldi ama dinlenmek istedim. Ama sezona bir tiyatro olursa süper olur" açıklamasını yaptı. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi
  Magazin

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuna flaş bir isim daha katıldı
  Magazin

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuna flaş bir isim daha katıldı

Doğukan Güngör ile gizemli kız arkadaşının samimi anları!
  Magazin

Doğukan Güngör ile gizemli kız arkadaşının samimi anları!

Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar
  Magazin

Sevgilisi Alp Navruz ile tatile çıkan Sıla Türkoğlu'ndan yeni pozlar

Sıla Türkoğlu'ndan dev anlaşma
  Magazin

Sıla Türkoğlu'ndan dev anlaşma

Kızılcık Şerbeti sezon finalini kutladı
  Magazin

Kızılcık Şerbeti sezon finalini kutladı