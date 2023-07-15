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Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuna flaş bir isim daha katıldı

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti geçen sezon adından en çok söz ettiren dizilerin başında gelmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuna flaş bir isim daha katıldı

 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Gold Film'in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Ketche'nin yönettiği dizinin yeni sezonunun ilk netleşen oyuncusu Bahtiyar Memili olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuna flaş bir isim daha katıldı

Yeni sezona damga vuracak Rüzgâr karakteri için de arayış sürüyordu. Rolün sahibi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuna flaş bir isim daha katıldı

Gold Film'in Tod için çektiği Sarmaşık Zamanı dizisinin başrolleri arasında yer alan Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgâr'ına hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuna flaş bir isim daha katıldı

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizide Rüzgâr, Alev’in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikâyeye dahil olacak ve diziye yeni bir soluk getirecek.

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