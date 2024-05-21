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'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı

'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromunu yakalandığını açıkladı.

'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı
Astım olduğunu belirten oyuncu, yaşadığı duyguları açıkladı.

'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı
Uzman hiçbir yere yetişemediğini söyledi. Oyuncu, bu durumun işiyle ilgisi olmadığını belirtti.

'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı
Uzman, tüm yaşadıklarını Instagram'dan yazdı.

 

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