Ünlü oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromunu yakalandığını açıkladı.



Astım olduğunu belirten oyuncu, yaşadığı duyguları açıkladı.



Uzman hiçbir yere yetişemediğini söyledi. Oyuncu, bu durumun işiyle ilgisi olmadığını belirtti.



Uzman, tüm yaşadıklarını Instagram'dan yazdı.

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