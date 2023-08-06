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Kıvılcım Ural eşi Kaan Tangöze’nin nasıl bir baba olduğunu anlattı

Kıvılcım Ural, eşi Kaan Tangöze’nin nasıl bir baba olduğunu anlattı. İşte detaylar...

Kıvılcım Ural eşi Kaan Tangöze’nin nasıl bir baba olduğunu anlattı

Snob Magazin'in haberine göre; 'Ama Ben Mafyayım' şarkısını çıkaran Kıvılcım Ural, kızı İlayda ile Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Kıvılcım Ural eşi Kaan Tangöze’nin nasıl bir baba olduğunu anlattı

Eşi Kaan Tangöze'nin çok iyi bir baba olduğunu belirten şarkıcı, "Kaan konserleri dışında hep evde... Çocuklarıyla çok ilgili. Hep çocuklarıyla oyunlar oynuyor ve ilgileniyor. Çok iyi bir baba... Türkiye'nin en iyi babası ödülünü alabilir" dedi.

Kıvılcım Ural eşi Kaan Tangöze’nin nasıl bir baba olduğunu anlattı

Ural, kızı İlayda'nın halasının doğum günlerini kendi evlerinde kutlayacaklarını söyleyerek, hazırlık için eve gittiğin belirtti.

Kıvılcım Ural eşi Kaan Tangöze’nin nasıl bir baba olduğunu anlattı

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