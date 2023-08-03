Kıvanç Tatlıtuğ, reklam filmi için kamera karşısına geçti.



Oyuncu, Ediz Samaraz ile poz verdi.



Tatlıtuğ'un Ediz Samaraz ile kucağındaki çocuk Kurt Efe zannedildi.

Ediz Samaraz ise gazeteci Oğuz Samaraz'ın oğlu...

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