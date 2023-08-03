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Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?

Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafı kafa karıştırdı. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?

Kıvanç Tatlıtuğ, reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?
Oyuncu, Ediz Samaraz ile poz verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?
Tatlıtuğ'un Ediz Samaraz ile kucağındaki çocuk Kurt Efe zannedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamda oğlunu canlandıran çocuk bakın kim çıktı?

 Ediz Samaraz ise gazeteci Oğuz Samaraz'ın oğlu... 

 

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