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Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafları olay oldu

Son dönemde Aile dizisiyle ekranda olan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada paylaştığı karelerle gündem oldu. İşte haberin detayları...

Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafları olay oldu

Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle ekrana gelen Kıvanç Tatlıtuğ, fotoğraflarıyla gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafları olay oldu
Oyuncunun, paylaştığı üç kare kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafları olay oldu
Tatlıtuğ, ateş ve alkış emojisi koydu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafları olay oldu
Oyuncunun, kaslı vücudu dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafları olay oldu

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