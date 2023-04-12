Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafları olay oldu

Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle ekrana gelen Kıvanç Tatlıtuğ, fotoğraflarıyla gündem oldu.



Oyuncunun, paylaştığı üç kare kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Tatlıtuğ, ateş ve alkış emojisi koydu.



Oyuncunun, kaslı vücudu dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.