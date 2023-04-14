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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile ilgili konuştu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve moda tasarımcısı eşi Başak Dizer, objektiflere takıldı. Eşiyle bahar alışverişi yapan oyuncu, babalığı anlattı. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile ilgili konuştu

Aile dizisinde oynayan Serenay Sarıkaya'yla başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve moda tasarımcısı eşi Başak Dizer çifti, Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Her dönemin en çok konuşulan çiftlerin olan ikili, el ele bahar alışverişinde görüldü. Yakışıklı oyuncu ve eşi karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile ilgili konuştu
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Tatlıtuğ, çocuğuyla ilgili gelen sorular üzerine; ”Çok güzel bir duygu baba olmak. Allah herkese nasip etsin” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bayramda tatil planlarının olmadığını söyleyen gözde çift, mütevazı ve samimi tavırlarının yanında şıklıklarıyla da dikkat çektiler. Çiftin, Kurt Efe adından bir oğlu bulunuyor.

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