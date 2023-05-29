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Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi. İşte haberin detayları...

Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi

Son olarak başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, aşka geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi


Ünlü oyuncu eşi Başak Dizer'i öptüğü anı Instagram'dan paylaştı.


Sosyal medyayı aktif kullanmayan Tatlıtuğ'un bu pozu kısa sürede gündem oldu.

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