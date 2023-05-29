Son olarak başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, aşka geldi.



Ünlü oyuncu eşi Başak Dizer'i öptüğü anı Instagram'dan paylaştı.



Sosyal medyayı aktif kullanmayan Tatlıtuğ'un bu pozu kısa sürede gündem oldu.

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