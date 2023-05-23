‘Kıvanç'lar yemekte buluştu

Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Baltalimanı'nda bir balıkçıda görüntülendi.

Yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile 17.00'da geldikleri mekanda yaklaşık 6 saat kalan oyuncu hesabı da kendi ödedi.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncu "Sonra konuşuruz, geç oldu." demekle yetindi.

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