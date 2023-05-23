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‘Kıvanç'lar yemekte buluştu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı, önceki gün Baltalimanı'nda bir balıkçıda bir araya geldi.

‘Kıvanç'lar yemekte buluştu

Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Baltalimanı'nda bir balıkçıda görüntülendi.

‘Kıvanç'lar yemekte buluştu

Yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile 17.00'da geldikleri mekanda yaklaşık 6 saat kalan oyuncu hesabı da kendi ödedi.

‘Kıvanç'lar yemekte buluştu

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncu "Sonra konuşuruz, geç oldu." demekle yetindi.

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