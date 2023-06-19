Kemal Doğulu'dan kardeşi Kadir Doğulu için şok sözler

İstanbul Kent Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Programı Başkanı Doç. Dr. A. Nilhan Atsü ev sahipliğinde önceki akşam doğaya ve canlılara saygı temalı yıl sonu saç makyaj defilesi gerçekleşti.

Özel defileye ressam Zeynep Yazıcı,oyuncu Aslı Samat, sanatçı Kemal Doğulu, oyuncu Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy, yazar sunucu Yelda Kırçuval katıldı. Defilede yer alan öğrenciler yaptıkları birbirinden ilginç temalarla konuklardan büyük alkış aldı.

Gecenin sonunda Kemal Doğulu sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

"KADİR BİYOLOJİK KARDEŞİM!"

Defile sonrası basın mensuplarının soruları yanıtlayan Kemal Doğulu '' Gençlerin heyecanını çok iyi anlıyorum.8 yaşından beri çalışıyorum. Ben 35 yıllık kuaförüm.Yaptıkları işleri desteklemeye geldim."dedi. Kış aylarında yeni marka çıkaracağını söyleyen Doğulu " uzun zamandır hazırlanıyorum.Çok iddalıyım. Herkesin ulaşabileceği kıyafetler olacak. Kadın ve erkek kıyafetlerimi sanatçı dostlarımdan kime gösterdiysem çok beğendi " dedi.

Kardeşinize tasarım yapacak mısınız sorusuna ise " Neslihan giyebilir. Kadir kim biyolojik kardeşim olan kişi mi? Siz ne biliyorsunuz bende onu biliyorum" diyerek sitem etti.

"ASİL YURT DIŞINDA SERGİ AÇTI"

Defile katılan Bekir Aksoy 3 yaşındaki oğlu Asil için sergi açması birçok teklif geldiğini söyledi.

Aksoy " "Yurtdışından yeni geldik. Asil yeni sergisini Hollanda Amsterdam'da yaptı. Büyük ilgi gördü. Bir hafta uzatma kararı aldılar. Avrupa'nın birçok ülkesinden sergi için teklifler geliyor. Şaşkınız ve gururluyuz "dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.