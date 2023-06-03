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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Dikkat çeken detaylar!

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, çiftinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Dikkat çeken detaylar!

Ünlü çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, çiftinde gelişmeler bitmiyor. Geçtiğimiz ay Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş eğlenme görüntüleriyle sık sık gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile boşanacağı iddia edilmişti.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Dikkat çeken detaylar!
İkili, o görüntüden sonra el ele poz vererek, iddiaları yalanlamıştı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Dikkat çeken detaylar!
Atagül'ün dün katıldığı davette kendisine eşi Doğulu'nun eşlik etmemesi kafaları karıştırdı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Dikkat çeken detaylar!
Alyans da takmayan Atagül'ün cesur pozlarına, "Nerede kalmıştı" diye yazması, boşanma dedikodularını yeniden çıkardı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Dikkat çeken detaylar!
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Sanırım boşanacaklar" gibi mesajlarda gönderdi.

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