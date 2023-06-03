Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor mu? Dikkat çeken detaylar!

Ünlü çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, çiftinde gelişmeler bitmiyor. Geçtiğimiz ay Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş eğlenme görüntüleriyle sık sık gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile boşanacağı iddia edilmişti.



İkili, o görüntüden sonra el ele poz vererek, iddiaları yalanlamıştı.



Atagül'ün dün katıldığı davette kendisine eşi Doğulu'nun eşlik etmemesi kafaları karıştırdı.



Alyans da takmayan Atagül'ün cesur pozlarına, "Nerede kalmıştı" diye yazması, boşanma dedikodularını yeniden çıkardı.



Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Sanırım boşanacaklar" gibi mesajlarda gönderdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.