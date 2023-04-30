  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia! Boşanıyorlar mı?

Ünlü çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti gündemde düşmüyor. İkilinin boşanacakları iddia edildi. İşte detaylar...

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia! Boşanıyorlar mı?

Ünlü çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia! Boşanıyorlar mı?
Kadir Doğulu, Alaçatı'da bir kadınla dans ettiği görüntüler, magazin gündemine oturmuştu.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia! Boşanıyorlar mı?
Yedi yıldır evli olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, bu görüntülerden sonra boşanacakları iddia edilmişti.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia! Boşanıyorlar mı?

İkili, önce Kadıköy'de el ele görüntülendi.

 Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia! Boşanıyorlar mı?

Daha sonra Azerbaycan'dan mutluluk poz vermişti. İkilinin, bugünde sarmaş dolaş pozu ortaya çıkmış, hayranlarını sevindirmişti.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia! Boşanıyorlar mı?
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ikili sadece boşanmayı erteledi. Çift, yakın çevresi boşanacaklarını söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinde flaş gelişme
  Magazin

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinde flaş gelişme

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ü aldattı mı? Doğulu'dan sürpriz cevap...
  Magazin

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ü aldattı mı? Doğulu'dan sürpriz cevap...

Kadir Doğulu başka bir kadınla imam nikahı mı kıydı?
  Magazin

Kadir Doğulu başka bir kadınla imam nikahı mı kıydı?

Sezer Çakır'dan Kadir Doğulu açıklaması
  Magazin

Sezer Çakır'dan Kadir Doğulu açıklaması

Almanya’da depremzedeler için konser
  Magazin

Almanya’da depremzedeler için konser

Ayda geri döndü!
  Magazin

Ayda geri döndü!