Ünlü çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti.



Kadir Doğulu, Alaçatı'da bir kadınla dans ettiği görüntüler, magazin gündemine oturmuştu.



Yedi yıldır evli olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, bu görüntülerden sonra boşanacakları iddia edilmişti.

İkili, önce Kadıköy'de el ele görüntülendi.

Daha sonra Azerbaycan'dan mutluluk poz vermişti. İkilinin, bugünde sarmaş dolaş pozu ortaya çıkmış, hayranlarını sevindirmişti.



Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ikili sadece boşanmayı erteledi. Çift, yakın çevresi boşanacaklarını söyledi.

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