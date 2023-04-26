Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bayram tatilinde Alaçatı’da yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’ın konserini izlemeye giden Kadir Doğulu’nun önce geçen cuma genç bir kadınla Boop Alaçatı adlı mekanda sohbet ederken çekilen görüntüleri yayınlandı, 5 gün sonra sosyal medyada yayılan görüntünün kareleri dondurulup paylaşıldı ve Doğulu’nun Atagül’e ihanet ettiği öne sürüldü. Bugün ise Doğulu’nun ayrıca Alaçatı’da adı daha önce Murat Dalkılıç’la da anılan Sezer Çakır’la samimi şekilde eğlendiği ve üstelik Çakır’la imam nikahıyla evli olduğu da öne sürüldü.

İki gündür sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ilk iddiayla ilgili Neslihan Atagül’ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için “Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma” dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi. Bugün ihanet iddiasına bir de imam nikahı iddiası eklenince Kadir Doğulu’yu aradım ve sosyal medyayı sallayan iddiaların kendilerini nasıl etkilediğini sordum.

Eşi Neslihan Atagül’le yakın bir dostunu ziyarete gittiklerini belirten Kadir Doğulu sosyal medyayı çok fazla takip etmediğini belirtti ve “Sosyal medya ilgi alanım değil” dedi. Alaçatı Boop’ta sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere “Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok” diye konuştu.

İmam nikahı iddiasına ise kahkahalarla gülen Doğulu “Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok” açıklamasını yaptı.

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