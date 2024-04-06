‘Kadir diye bir kardeşim yok’ diyen Kemal Doğulu, Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!

Kemal Doğulu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şarkıcı, Nişantaşı'na taşındığını belirtti.

Kemal Doğulu, "Kendi markamı çıkarıyorum kıyafet... Göktürk'te oturuyordum çile gibi oluyordu. Eskiden burada oturuyordum, çöplüğüme geri dönmek istedim" dedi.

Şarkıcı, kulağına kalıcı dövme yaptırdığını söyledi.

Bir süredir kardeşi Kadir Doğulu ile kavgalı olan Doğulu, "Bayramda barışır mısınız?" sorusuna, "Hiçbir şekilde görüşmüyoruz. Neslihan ile sıkıntım yok. Maddi sebepten dolayı değil kavgamız. Kendisi gelip elimi öperse neden olmasın?" yanıtını verdi.

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