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‘Kadir diye bir kardeşim yok’ diyen Kemal Doğulu, Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!

Kemal Doğulu, küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu hakkında "Sadece kan bağım var. Kardeşimizi seçemeyiz. Bu bir mecburiyet." diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu. Nişantaşı’nda görüntülenen Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu’ya bir şartla zeytin dalı uzattı. İşte Kemal Doğulu’nun barışmak için istediği o tek şartı…

‘Kadir diye bir kardeşim yok’ diyen Kemal Doğulu, Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!

Kemal Doğulu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şarkıcı, Nişantaşı'na taşındığını belirtti. 

‘Kadir diye bir kardeşim yok’ diyen Kemal Doğulu, Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!

Kemal Doğulu, "Kendi markamı çıkarıyorum kıyafet... Göktürk'te oturuyordum çile gibi oluyordu. Eskiden burada oturuyordum, çöplüğüme geri dönmek istedim" dedi. 

‘Kadir diye bir kardeşim yok’ diyen Kemal Doğulu, Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!

Şarkıcı, kulağına kalıcı dövme yaptırdığını söyledi. 

‘Kadir diye bir kardeşim yok’ diyen Kemal Doğulu, Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!

Bir süredir kardeşi Kadir Doğulu ile kavgalı olan Doğulu, "Bayramda barışır mısınız?" sorusuna, "Hiçbir şekilde görüşmüyoruz. Neslihan ile sıkıntım yok. Maddi sebepten dolayı değil kavgamız. Kendisi gelip elimi öperse neden olmasın?" yanıtını verdi. 

 

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