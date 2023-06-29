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Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, tatile çıktı. İşte haberin detayları...

Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, tatile çıktı.

Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  
Geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla samimi dans etmesinden sonra haklarında sık sık ayrılacak haberleri çıkan ikili, Göcek'e gitti.

Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  
Atagül, Göcek’in eşsiz koylarında sık sık dalış yaparak, deniz canlılarını yakından inceledi.

Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  
Çift, 2016 yılında evlenmişti.

Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  

İkili, son olarak Gecenin Ucunda dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  
Atagül'ün fit fiziği dikkat çekti.

 Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  

Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  

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