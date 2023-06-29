 Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme  

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, tatile çıktı.



Geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla samimi dans etmesinden sonra haklarında sık sık ayrılacak haberleri çıkan ikili, Göcek'e gitti.



Atagül, Göcek’in eşsiz koylarında sık sık dalış yaparak, deniz canlılarını yakından inceledi.



Çift, 2016 yılında evlenmişti.

İkili, son olarak Gecenin Ucunda dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.



Atagül'ün fit fiziği dikkat çekti.

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