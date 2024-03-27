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Neslihan Atagül Doğulu Miami’de

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, tatil için gittiği Miami’den fotoğraflarını paylaştı.

Neslihan Atagül Doğulu Miami’de

Geçtiğimiz günlerde Verissimo programına konuk olmak üzere Milano’ya giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, bu kez tatil için Miami’ye gitti.

Neslihan Atagül Doğulu Miami’de

Güzel havanın keyfini çıkaran oyuncu Miami sokaklarında çektiği fotoğrafları sosyal medyasında sevenleriyle paylaştı.

Neslihan Atagül Doğulu Miami’de

 

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