Neslihan Atagül Doğulu Miami’de

Geçtiğimiz günlerde Verissimo programına konuk olmak üzere Milano’ya giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, bu kez tatil için Miami’ye gitti.

Güzel havanın keyfini çıkaran oyuncu Miami sokaklarında çektiği fotoğrafları sosyal medyasında sevenleriyle paylaştı.

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