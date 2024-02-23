Kemal Doğulu'dan kardeşi Kadir Doğulu hakkında olay açıklama

Önceki gün Nişantaşı’nda Murat Yurt’un ev sahipliğinde LESS adlı mekanda sahne alan Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Küs olduğu bilinen kardeşi hakkında konuşan Kemal Doğulu, “Kan bağı var diye kardeş, arkadaş olunmuyor. Lütfen bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.” dedi.

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