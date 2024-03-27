Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Jülide Kural'dan yeni açıklama

Evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın beyin damarı tıkanıklığı giderilmiş ve entübe edilmişti.

Jülide Kural 23 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi:

"DOKTORLAR BİR GECE DAHA BEKLEME KARARI ALDI"

"Değerli halkımız, merak ettiğinizi bildiğimden hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgileri sizinle paylaşmak isterim.

"Doktorlarımızın amacı aslında dün itibarıyla Kadir İnanır'ı entübe halinden çıkarıp doğal süreci başlatmaktı bildiğiniz gibi. Onu seven biz bir an önce uyandırılmanın gerçekleşmesini istiyorduk elbette. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle doktorlar bir gece daha bekleme kararı aldı.

"BENİ TANIDI, ELİMİ TUTTU"

"Bu sabah Kadir İnanır'ı ziyeretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu ve bilinçli olabilecek tepkileri, artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi bana. Ki bu sürecin bir gerçekliğe dönüşmesi haberini size vermekten çok mutluyum."

"Yani artık Kadir İnanır entübe durumundan çıkarılıp vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim."

"MUTLAKA BAŞARACAKTIR"

"Hep söylediğimiz gibi güçlüdür Kadir İnanır ve mutlaka başaracaktır. Elbette doktorların, sağlık çalışanlarının emeği ve sizin ona yolladığı güzel duyguların gücüyle."

"Kadir İnanır'ın bu topraklarda yaşayan her kesimden insanın kalbinde nasıl da yer ettiğini bilen biri olarak anlıyorum ki onurlu, ilkeli, özgün bir hayatın karşılığı daima büyük bir sevgi oluyor... Ne iyi ki!"

Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam da "Bilinci açık, iletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" dedi.

Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'da dün geceden beri iyi gelişmelerin olduğunu ve sabah saatlerinde çekilen MR'da sonuçları iyi görerek sanatçıyı uyandırdıklarını söyledi.

Extübe edilmesinin ardından İnanır'ın bilincinin de açık olduğunu aktaran Sağlam, "Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Motor hareketleri iyi. Takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

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