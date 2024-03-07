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Kadınlar Günü’ne özel alışveriş şenliği

Brands&More ve Jade&Co iş birliğindeki ‘Womens Shopping Gala’ Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. Çok sayıda ünlü isimin katıldığı şenlikte farklı sektörlerden girişimciler bir araya gelerek, eğlence ve keyif dolu bir etkinlikte markalarını tanıttılar.  

Kadınlar Günü’ne özel alışveriş şenliği

Aslı Özdemir, Tuğba Tosyalı, Yeşim Yılmaz Bozfırat organizasyonu ile Aslıhan Doğan Turan ev sahipliğindeki Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak gerçekleşen ‘Womens Shopping Gala’, kadın girişimcilere destek sağladı.

Kadınlar Günü’ne özel alışveriş şenliği

TOÇEV için gerçekleşen alışveriş galasında aynı zamanda ünlü isimler ve girişimci markalar eğitime de destek oldular. Işık Saçan Kadınlar temalı söyleşide; Aslıhan Koruyan Sabancı, Kadriye Olgar, Jinekolog Op. Dr. Nazlı Korkmaz, Neslihan Torun Kaya ve Begüm Mutuş etkinliğe özel olarak alanlarında keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Kadınlar Günü’ne özel alışveriş şenliği

‘Womens Shopping Gala’ya katılan isimler arasında; Türkan Şerbetçi, Ece Kıral, Kadriye Olgar, Sibel Vatandost, Zafer Kozanoğlu, Aslıhan Koruyan Sabancı, Ceyda Düvenci Berdan Mardini, Zara, Ece Erken, Özge Ulusoy, Neşe Aykut, Özlem Yıldız, Selen Görgüzel, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay,  Ivana Sert, Dilek Azaphan,  Burcu-Tülin Kartoz, Elif Girgin, Arzu Kunt Beste Korkmaz, Güler Doğan, Ebru Uygun, Ece Bilen Yücememiş, Gizem Hatipoğlu, Gözde Duru, Gülay Kamaz, Gülay Kuru, Hakan Bilgin, Hülya Urgan, Müslime Bayram, Emel Ergündemir, Neslihan Torun Kaya, Nihan Akın, Nilgün Diptaş, Şebnem Demir, Zeynep Germen, Tuluhan Koruyan, Seval Bahçıvan, Zeynephan Gemicioğlu ve Zuhal Ayanoğlu vardı.

Kadınlar Günü’ne özel alışveriş şenliği

 

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