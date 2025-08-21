  • Video Galeri Foto Galeri
Jennifer Lopez ile Didem Özcan İtalya'da biraraya geldi

Jennifer Lopez ile Didem Özcan İtalya'da biraraya geldi. İşte detaylar...

Jennifer Lopez ile Türkiye'nin en iyi peruk firması INVISIBLE HAIR'in sahibi Didem Özcan İtalya'da biraraya geldi.

 

21 Temmuz 2025'te İtalya Lucca'da verdiği konser sonrası Didem Özcan Jennifer Lopez için hazırladığı enfes peruğu kendisiyle paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
