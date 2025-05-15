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İzmir'de bir ilk: Dünya çapında bir stadyum konseri!

İzmir'de bir ilk: Dünya çapında bir stadyum konseri! İşte detaylar...

İzmir'de bir ilk: Dünya çapında bir stadyum konseri!

Türkiye’nin en güçlü sahne gruplarından mor ve ötesi, şimdiye dek gerçekleştirdikleri en iddialı projelerden biriyle geliyor.

İzmir'de bir ilk: Dünya çapında bir stadyum konseri!
31 Mayıs’ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşecek konser, bir şehir konserinden çok daha fazlasını vadediyor. 31 Mayıs gecesi, İzmir’den dünyaya yayılan bir müzik ve sahne gösterisine imza atacak.

İzmir'de bir ilk: Dünya çapında bir stadyum konseri!
KONSER SADECE İZMİR’İN DEĞİL TÜRKİYE’NİN DE SINIRLARINI AŞACAK
BKM organizasyonuyla gerçekleşecek konser, dünya standartlarında sahne tasarımı, yaratıcı görsel efektleri ve güçlü prodüksiyonuyla İzmir’i dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor. Aylar süren hazırlıkların ürünü olan bu gösteri, yalnızca mor ve ötesi'nin şarkılarıyla değil, yarattığı atmosferle de hafızalara kazınacak.

 İzmir'de bir ilk: Dünya çapında bir stadyum konseri!

İzmir’in enerjisi, mor ve ötesi’nin müziğiyle buluşacak; ortaya yalnızca dinlenen değil, yaşanan bir gece çıkacak. mor ve ötesi bir şehirle birlikte dünyaya ses verecek. Uzun bir süre konuşulacak olan mor ve ötesi sahnesinde on binlerce kişi aynı anda hem şarkı söyleyecek hem de ortak bir duygu paylaşacak.

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