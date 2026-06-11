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Ivana Sert’ten sürpriz Bodrum kaçamağı

Ivana Sert’ten sürpriz Bodrum kaçamağı

Ivana Sert’ten sürpriz Bodrum kaçamağı

Bodrum’un gözde güzellik adreslerinden Noora Beauty Center, ünlü isimlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

 Ivana Sert’ten sürpriz Bodrum kaçamağı

Moda tasarımcısı, stilist ve model Ivana Sert, Bodrum’daki 5 günlük detoks programı sırasında güzelliğini emanet ettiği adres olarak Noora’yı tercih etti. El, ayak ve cilt bakımlarını burada yaptıran Sert, keyifli anlar yaşadı.

 Ivana Sert’ten sürpriz Bodrum kaçamağı

Sessiz sedasız Bodrum’a gelen ünlü modacı, yoğun temposuna kısa bir mola vererek hem bedenini hem ruhunu dinlendirdi. Güzelliğinden ödün vermeyen Ivana Sert’in bakımlı ve enerjik hali dikkatlerden kaçmadı.

 Ivana Sert’ten sürpriz Bodrum kaçamağı

Her zamanki zarafetiyle büyüleyen Sert, çıkışta kendisini fark eden misafirleri de kırmadı. Fotoğraf çektirmek isteyenlerle tek tek ilgilenen ünlü isim, samimiyetiyle bir kez daha takdir topladı.

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