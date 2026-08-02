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İrem Derici'den çarpıcı açıklamalar!

İrem Derici'den çarpıcı açıklamalar!

İrem Derici'den çarpıcı açıklamalar!

İrem Derici, Bodrum Club Catamaran'da izleyici karşısına geçti. Şarkıcı, fenomen eserleriyle sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

 İrem Derici'den çarpıcı açıklamalar!

Derici, seyircilerle de sohbet etti. Şarkıcı, sahnede bazı hayranlarıyla da selfie yaptı. Seyircilere takılan Derici, "Güzel kadın görünce kıskanıyorum" dedi.

İrem Derici'den çarpıcı açıklamalar!
Performansıyla coşturan şarkıcı, en önde kendisini çekenlere, "Manyak olursun en önde kamerayla böyle, benden heran garip tepki çıkabilir. Bu da manyak ağzımın içine kadar zoomladı, zaten öndesin. Çürük dişim varmış, onu gördüm. Çek selülitlerimi yarın magazine çıksın" diye konuştu.

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